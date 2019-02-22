Бросившую сына в Лосином Острове мать доставили в суд — видео

Сегодня будет решаться вопрос об избрании женщине меры пресечения. Ранее ей продлили задержание на 72 часа.

Бросившую сына в лесу Надежду Куликову, которую обвиняют в попытке убийства ребёнка с особой жестокостью, доставили в суд. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Сегодня будет решаться вопрос об избрании женщине меры пресечения. Ранее ей продлили задержание на 72 часа.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя Куликова заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Мальчик имеет отклонения в развитии и наблюдается у психиатра. Позднее он был найден невредимым автомобилистами на МКАД недалеко от Лосиного Острова с мешком на голове. Женщине инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.

Ранее Лайф сообщал, что знает отец мальчика.