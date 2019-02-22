В Омске следователи проверяют сообщения об избиении отчимом детей

На региональном телеканале вышел сюжет о несовершеннолетних, которых сожитель их мамы выгоняет раздетыми на мороз и нередко оставляет голодными.

Сотрудники СУ СК России по Омской области проводят доследственную проверку после появления в СМИ сообщения о нарушении прав детей из многодетной семьи. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.

В редакцию местного телеканала обратилась женщина, рассказав, что приютила у себя 17-летнюю студентку колледжа. Со слов девушки, её братьев и сестёр, среди которых есть инвалиды детства, регулярно избивает сожитель её пьющей и самоустранившейся от воспитания мамы.

— В настоящее время местные органы опеки пытаются через суд ограничить мать в родительских правах, — сказано в сообщении ведомства.

Следователи выясняют условия проживания и воспитания детей. Будут приняты меры по скорейшему изъятию несовершеннолетних у асоциальных родителей.

По итогам проверки в отношении мамы детей и её сожителя будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Приамурье мужчина жестоко избил своего пасынка, сломав малышу рёбра и руку.