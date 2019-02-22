Московским курсантам МВД "обустроили класс" на морозе

Курсантам Московского университета МВД имени Кикотя устроили занятия прямо на улице. В распоряжении телеканала "360" оказались фотографии с "морозного" урока.
Эксклюзив 360°— Телеканал 360° (@360tv) 22 февраля 2019 г.
Московских курсантов МВД посадили за парты на улице: https://t.co/bqKFnWt8Iy pic.twitter.com/kTHa0kn48b
Речь идёт об учебном заведении на улице Академика Волгина, дом 12. На кадрах из университета видно, что парты расставлены прямо во дворе, буквально на снегу, а за ними сидят курсанты с тетрадями.
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