Московским курсантам МВД "обустроили класс" на морозе

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Московским курсантам МВД "обустроили класс" на морозе

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Курсантам Московского университета МВД имени Кикотя устроили занятия прямо на улице. В распоряжении телеканала "360" оказались фотографии с "морозного" урока.

Речь идёт об учебном заведении на улице Академика Волгина, дом 12. На кадрах из университета видно, что парты расставлены прямо во дворе, буквально на снегу, а за ними сидят курсанты с тетрадями.

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