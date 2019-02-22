"Вы любите своего сына?" Мама мальчика "с мешком на голове" предпочла молчание

Надежда Куликова, оставившая ребёнка ночью в парке Лосиный Остров, не стала отвечать на вопросы журналистов.

Москвичка Надежда Куликова, которой предъявлено обвинение в покушении на убийство собственного сына, отказалась от возможности хоть как-то оправдать свои действия. Женщина, которую уже доставили в суд, предпочла хранить молчание и игнорировала вопросы журналистов, хотя некоторые из них были достаточно простые.

"Надежда, вы любите сына"?

"Это было в воспитательных мерах?"

"Вы раскаиваетесь?"

"А кто дома посуду мыл?"

"Надежда, может, были какие-то обстоятельства, о которых мы не знаем, и так пришлось сделать?"

"Коллекторы?"

"Кредит?"

Вот лишь часть из тех вопросов, которые проигнорировала в суде Надежда Куликова.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя женщина заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позднее он был найден невредимым автомобилистами на МКАД недалеко от Лосиного Острова. Женщина задержана, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.