В Кирове арестовали маму девочки, умершей от обезвоживания в запертой квартире

Девушке, оставившей ребёнка одного, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Кирове арестовали 21-летнюю Марию К., трёхлетняя дочь которой умерла, оказавшись запертой в квартире. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кировской области.

Девушке предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Как отмечается, об аресте обвиняемой ходатайствовал следователь.

Под стражей Мария К. проведёт по меньшей мере следующие два месяца.

Напомним, по предварительной версии ребёнок скончался от обезвоживания, пока мама около недели была в очередном "загуле". Тело девочки обнаружила её бабушка, решившая поздравить внучку с трёхлетием — день рождения девочки был 20 февраля.