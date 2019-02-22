В Белоруссии девочка погибла от удушения рюкзаком, пытаясь перелезть через забор

Помочь школьнице было некому — взрослых или других детей поблизости не оказалось.

В Гродненской области Белоруссии ученица третьего класса погибла от удушения собственным рюкзаком во время попытки перелезть через забор. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

— По стечению обстоятельств портфель зацепился за штакетник деревянного забора, ребёнок повис, не достав до земли ногами, и, по предварительной версии, далее произошло самопроизвольное удушение, — рассказал официальный представитель ведомства Ярослав Василевский.

Обстоятельства произошедшего уточняются, причиной смерти ребёнка стала асфиксия.

Ранее Лайф публиковал видео похожего инцидента — в саду в Челябинской области маленькая девочка едва не погибла, повиснув на капюшоне на детской площадке.