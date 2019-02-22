Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новом дизайне банкнот и монет национальной валюты, согласно которому на казахстанских тенге больше не будет надписей на русском языке. Документ опубликовал Минюст республики.
— В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках, — говорится в указе об исключениях.
Согласно новой концепции, на банкнотах и монетах обязательно наличие цифрового и (или) буквенного обозначения номинала, элементов для защиты от подделки, а также наименования страны эмитента и изображения герба Казахстана.
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