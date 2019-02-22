Исключением из новых правил являются только инвестиционные и коллекционные монеты.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новом дизайне банкнот и монет национальной валюты, согласно которому на казахстанских тенге больше не будет надписей на русском языке. Документ опубликовал Минюст республики.

— В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках, — говорится в указе об исключениях.

Согласно новой концепции, на банкнотах и монетах обязательно наличие цифрового и (или) буквенного обозначения номинала, элементов для защиты от подделки, а также наименования страны эмитента и изображения герба Казахстана.