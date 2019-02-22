Средняя социальная пенсия может вырасти до 9266 рублей, а средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно.

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля. Отмечается, что индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырёх миллионов пенсионеров. При этом средняя социальная пенсия вырастет до 9266 рублей.

В сообщении ведомства отмечается, что исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в нашей стране за 2017 и 2018 годы, темп роста этого показателя за минувший год составил 102%.

— В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%, — заявили в Минтруде. — Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно.

Ранее Лайф писал о том, как изменится начисление соцдоплат для пенсий.