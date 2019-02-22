Эксперт рассказал, как Минск может ответить на размещение новых ракет США в ЕС

По его мнению, Белоруссия может вместе с Россией ответить приближением ракет к границе ЕС со своей стороны.

Политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил Лайфу, что позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу возможного размещения американских ракет в Европе продиктована тем, что Россия остаётся единственным серьёзным союзником его страны.

— Мне кажется, Лукашенко понял, что единственным серьёзным союзником Белоруссии является Россия, и, исходя из этой фразы его... вполне можно предполагать, что он говорит о том, что совместными ответными действиями на размещение ракет в Европе может быть размещение ракет и на территории Белоруссии, — высказался эксперт.

Ранее Лайф приводил слова Лукашенко, который опасается действий американцев после разрыва договора РСМД и размещения их ракет в Европе. По мнению белорусского лидера, стране придётся с Россией вместе думать об ответных мерах.