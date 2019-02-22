Путин поздравил президента Эстонии с наступающим Днём независимости

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Путин поздравил президента Эстонии с наступающим Днём независимости

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Президент РФ Влпадимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

24 февраля 2019 года исполняется 101 год со дня провозглашения независимости бывшей республики СССР.

Президент России Владимир Путин поздравил эстонского коллегу Керсти Кальюлайд с Днём независимости Эстонской Республики, который приходится на 24 февраля. Об этом сообщило Посольство РФ в Таллине.

— Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов, — говорится в письме российского лидера.

24 февраля 2019 года исполняется 101 год со дня провозглашения независимости Эстонии.

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