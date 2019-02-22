Минтруд оценил расходы на повышение пособий по уходу за детьми-инвалидами

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Минтруд оценил расходы на повышение пособий по уходу за детьми-инвалидами

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Фото: © Pixabay

О необходимости увеличения выплат завил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Минтруд России разработал проект указа об увеличении пособий по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 5,5 тыс. рублей до 10 тысяч. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что дополнительные расходы бюджета могут составить в этом году 13,5 млрд рублей, в 2022 году эта цифра может увеличиться до 30,8 млрд рублей.

Напомним, что в ходе Послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке семьи и материнства в России. В частности, российский лидер заявил о необходимости повысить пособие по уходу за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей.

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