Движение в центре Москвы 23 февраля перекроют из-за празднований

Жителям и гостям столицы при поездках в центр рекомендовали пользоваться городским транспортом.

В предстоящие выходные дни — 23 и 24 февраля — движение в центре российской столицы будет ограничено из-за перекрытий, связанных с проведением демонстраций и митинга в честь Дня защитника Отечества. Об этом в "Твиттере" сообщает аккаунт "Московский транспорт".

Отмечается, что оно будет открыто по мере продвижения колонн.

Время перекрытия может быть скорректировано сотрудниками ГИБДД.

В эти выходные в столице пройдут митинги и демонстрации. Если собираетесь в центр, рекомендуем пользоваться городским транспортом pic.twitter.com/f2VgU1Orna — Московский транспорт (@DtRoad) 22 февраля 2019 г.

Напомним, в выходные дни в столице ожидается повышенное атмосферное давление.