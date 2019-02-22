Движение в центре Москвы 23 февраля перекроют из-за празднований

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Движение в центре Москвы 23 февраля перекроют из-за празднований

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Фото: ©Pixabay

Жителям и гостям столицы при поездках в центр рекомендовали пользоваться городским транспортом.

В предстоящие выходные дни — 23 и 24 февраля — движение в центре российской столицы будет ограничено из-за перекрытий, связанных с проведением демонстраций и митинга в честь Дня защитника Отечества. Об этом в "Твиттере" сообщает аккаунт "Московский транспорт".

Отмечается, что оно будет открыто по мере продвижения колонн.

Время перекрытия может быть скорректировано сотрудниками ГИБДД.

Напомним, в выходные дни в столице ожидается повышенное атмосферное давление.

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