"Пикассо вообще древний укр". Порошенко высмеяли за слова о Малевиче-украинце

В соцсетях полюбопытствовали, кого следующим лидер Незалежной назовёт своим соотечественником.

Пётр Порошенко объявил советского и русского художника Казимира Малевича "украинским авангардистом", чем изрядно позабавил пользователей соцсетей. Комментаторы пустились вспоминать, в ком ещё из известных личностей лидер Незалежной признавал своего.

— Да чего там Малевич... Пикассо вообще древний укр, и имя его настоящее — Микола, — написал один из юзеров.

Ещё один пошутил, что такими темпами украинский президент мог сказать, что краски разводил для художника.

— В польской "Википедии" написано, что Малевич русский художник, в русской — что польский. Все открещиваются, а украинцам всё сойдёт. У них и Энди Уорхол украинец, — сыронизировал пользователь с ником TurnerTurney.

— У России был украден русский художник польского происхождения Казимир Малевич. По многочисленным свидетельствам очевидцев, подозреваемый подхрюкивал, а от него самого сильно пахло спиртным, — пошутил другой комментатор.

— Кто следующий, Пётр Алексеевич? Булгаков, Даль, Катаев, Паустовский? Давайте уже Троцкого украинцем объявим! — написал DetectionUA.

Ещё один пользователь пошутил, что "настоящее название картины "Чёрный квадрат" — "Украина-2014".

Украинский президент не в первый раз поражает и веселит публику собственными соображениями относительно истории. К примеру, в 2017 году Пётр Порошенко причислил русского художника Ивана Айвазовского к "украинскому наследию", поскольку тот родился в Феодосии.