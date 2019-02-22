"У меня в машине тоже есть скотч". Как мать сына в лес водила (версия адвоката)

Преображенский суд арестовал на два месяца москвичку Надежду Куликову. Это её шестилетний сын был найден на МКАД с пакетом на голове. Адвокат женщины Марина Ефименко заявила, что будет обжаловать это решение. Вот что ещё она рассказала журналистам после заседания суда.

"Надежда (находится) в шоковом состоянии. Это человек, который любит своего ребёнка. Бабушка мальчика показывала мне фотографии, из которых я сделала вывод, что ребёнок воспитывался в любви. Какие праздники ему устраивали, фотографии очень красочные".

"Она вину не признаёт, поэтому я прошу вас не искажать факты, что она якобы сама надела мешок. Это не доказано. Почему он оказался с мешком на голове, она пояснить не может. Но она этот мешок не надевала".

"Они проезжали мимо леса, ребёнок попросился в лес. Я не знаю, по каким причинам, может, по физиологическим ему что-то надо было... Ребёнок гулял в лесу, мать за ним наблюдала, шапочка за деревьями мелькала, потом вдруг он исчез. Она до пяти часов его искала, встретила там мужчину с собакой, который гулял в это время и также помогал искать, но не нашли. И поэтому она обратилась к сотрудникам полиции".

"У меня тоже в машине есть скотч. И у вас есть. Я больше чем уверена, что у половины здесь есть скотч. В машине всегда что-то есть".

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя женщина заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позднее он был найден невредимым автомобилистами на МКАД недалеко от Лосиного Острова. Женщина задержана, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.