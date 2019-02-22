"Я в безопасности". Кортеж Додона протаранил автомобиль

В кортеж президента Молдавии Игоря Додона врезался автомобиль. Об этом молдавский лидер сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
— Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако повреждён автомобиль сотрудников службы охраны, — написал политик.
Додон попросил воздержаться от спекуляций на тему ДТП и заверил, что с ним всё в порядке — он едет на встречу с гражданами.
Напомним, ранее сообщалось о появлении письма о готовящемся на президента Молдавии покушении.
Осенью 2018 года кортеж Додона уже попадал в ДТП.
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