Леонид Парфёнов перезапустит свою авторскую программу "Намедни" на YouTube

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Леонид Парфёнов перезапустит свою авторскую программу "Намедни" на YouTube

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Леонид Парфёнов. Фото: © Facebook/Алексей Тулешов

Передача будет выходить с частотой раз в две недели, а каждый выпуск будет посвящён одному году из истории Советского Союза.

Журналист Леонид Парфёнов запустит программу "Намедни" на YouTube. Премьера авторского проекта под нынешним названием "Намедни с Леонидом Парфёновым" состоится 18 марта на ютьюб-канале журналиста Parfenon. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Илью Овчаренко.

Отмечается, что программа будет выходить с частотой раз в две недели, а каждый выпуск будет посвящён одному году из истории Советского Союза. В первых шести выпусках речь будет идти о 1946–1951 годах.

Программа "Намедни" выходила на экранах с 1990 по 1991 год и с 1993 по 2004 год в формате документального проекта и как информационно-аналитическая программа без политики.

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