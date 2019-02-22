Лукашенко рассказал, как Белоруссия разрабатывала для Венесуэлы план обороны

По словам политика, Уго Чавес был его другом и часто с ним советовался по военным, экономическим и другим вопросам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как по просьбе предыдущего лидера Венесуэлы Уго Чавеса группа учёных и военных специалистов из Минска разрабатывала план обороны Боливарианской Республики.

— Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолёты и прочее, а школы такой, военных таких нет... Мы им создали систему и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Всё им расписали, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По словам белорусского лидера, Уго Чавес был его другом и часто с ним советовался по военным, экономическим и другим вопросам. Политик считает "большой ошибкой" нынешних властей Венесуэлы то, что "они упустили экономическую сферу — они сидят на нефти, природном газе и не используют его".

Лукашенко также выразил уверенность, что при возникновении внешней угрозы народ Боливарианской Республики мобилизуется, несмотря на тяжёлую обстановку в стране. Он добавил, что, несмотря на это, надо заниматься экономикой, поскольку это основа стабильности.

Напомним, в конце января 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, как сообщается, с подачи США, объявил себя временным президентом страны. В ответ на это Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив их в попытке организовать в Каракасе госпереворот. В связи со всеми этими событиями в стране обострился гуманитарный кризис.