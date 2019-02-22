В Самаре неизвестные сковали автомобили цепью и потребовали выкуп — фото

Читайте также

В Самаре неизвестные сковали автомобили цепью и потребовали выкуп — фото

1315

Фото: © vk.com/Новости Самары — Самара life

Местные жители считают, что угрозы сжечь автомобиль при отказе перечислить деньги — это блеф и развод.

Автомобилисты Самары рассказали в соцсетях о новом виде вымогательства. Неизвестные скрепляют ручки двух соседних припаркованных автомобилей металлической цепью и вешают замки. На замках правонарушители оставляют сообщение и требуют выкуп.

<p>Фото: © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-81824379_4061893" target="_blank">Новости Самары — Самара life</a></p>

Некоторые предприимчивые граждане обещают приехать с болгаркой или кусачками и освободить автомобиль намного дешевле выкупа или снять замок, открыв дверь и открутив ручку автомобиля изнутри.

Судя по фотографиям, угрозам автомобилисты не поверили, выкуп платить не стали и просто спилили замок. Обращались ли жертвы преступников в правоохранительные органы, не сообщается.

<p>Фото: © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-81824379_4061893" target="_blank">Новости Самары — Самара life</a></p>

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×