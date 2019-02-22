В Самаре неизвестные сковали автомобили цепью и потребовали выкуп — фото

Местные жители считают, что угрозы сжечь автомобиль при отказе перечислить деньги — это блеф и развод.

Автомобилисты Самары рассказали в соцсетях о новом виде вымогательства. Неизвестные скрепляют ручки двух соседних припаркованных автомобилей металлической цепью и вешают замки. На замках правонарушители оставляют сообщение и требуют выкуп.

Некоторые предприимчивые граждане обещают приехать с болгаркой или кусачками и освободить автомобиль намного дешевле выкупа или снять замок, открыв дверь и открутив ручку автомобиля изнутри.

Судя по фотографиям, угрозам автомобилисты не поверили, выкуп платить не стали и просто спилили замок. Обращались ли жертвы преступников в правоохранительные органы, не сообщается.