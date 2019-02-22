Волкер представил сайт "о российской агрессии на Украине"

По мнению спецпредставителя США по Украине, госпереворот на Украине в 2014 году был "революцией достоинства".

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер представил сайт "об агрессии России на Украине". Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере", отметив, что речь идёт об "инновационной попытке" использовать спутниковые снимки, карты и статистику.

— Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии на Украине", — отметил он, — чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине.

Согласно утверждениям Волкера, после госпереворота на Украине в 2014 году, который сам спецпредставитель называет "революцией достоинства", Россия якобы "незаконно захватила и оккупировала Крым", начав на востоке Украины вооружённый конфликт.

Напомним, в 2014 году на Украине произошёл госпереворот, в результате которого президент Виктор Янукович был отстранён от власти и вынужден покинуть родину из опасений за свою жизнь. После этого на востоке страны начались протесты, в ответ на это новые власти начали военную операцию в Донбассе. Москва неоднократно подчёркивала, что Россия выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса и не является стороной конфликта.