В Кирове завели дело о халатности из-за голодной смерти девочки в квартире

Матери предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, её действия расценивают как умышленные.

Следственные органы СК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело из-за халатности работников системы органов профилактики и здравоохранения. Об этом сообщается на сайте СКР.

Следователи считают, что действия или бездействие соцработников могло привести к гибели малолетнего ребёнка. По данным следствия, должностные лица не проводили профилактических бесед с мамой погибшей девочки и не выявили опасную для ребёнка ситуацию.

— Трёхлетняя девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасность её жизни и здоровья, без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии, — сказано в сообщении.

Напомним, мама малышки оставила дочь одну в квартире и ушла в "загул". Спустя примерно неделю тело девочки нашла бабушка, решившая поздравить ребёнка с днём рождения.

21-летняя Мария К. в пятницу, 22 февраля, была арестована на два месяца. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, действия девушки расценивают как умышленные.