Ликвидирован командир "Аль-Каиды", отвечавший за похищения людей

Вместе с террористом 21 февраля в Мали были нейтрализованы также и другие боевики.

В Мали ликвидирован один из высокопоставленных руководителей "Аль-Каиды"*. Об этом заявила министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли, сообщает France Presse.

Яхья Абу Эль Хамам был лидером "Аль-Каиды в странах исламского Магриба"*.

— Он был вдохновителем и финансистом нескольких атак, — цитирует агентство сообщение министерства.

Вместе с террористом 21 февраля были нейтрализованы и другие боевики. Он же был ответственен за похищения граждан стран Запада в Северной и Западной Африке.

Три года назад террористическая организация взяла на себя ответственность за теракт в Буркина-Фасо.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации боевика, известного как "голос парижских терактов".

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.