Будапешт надеется, что ему удастся наладить отношения с новой администрацией Украины.

В Венгрии назвали "полуфашистским" украинский закон об образовании. Такую оценку ему дал глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, отметив, что власти Украины попирают права меньшинств.

— [Правительство Украины] попирает права меньшинств, приняло "полуфашистский" закон об образовании, — приводятся слова Гуйяша на сайте венгерского правительства.

Вместе с тем он заявил, что Будапешт надеется на внесение изменений в закон, а также на то, что венгерским властям удастся наладить отношения с новой администрацией Украины, так как с нынешними властями Венгрия общаться не смогла.

Напомним, в 2018 году Киев и Будапешт обменялись высылкой консулов. Среди различных причин возросшей напряжённости был и украинский закон об образовании, сокращающий существенно возможность обучения на языках нацменьшинств.

Как ранее писал Лайф, выборы президента Украины назначены на 31 марта.