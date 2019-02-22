На Украине предложили переименовать Донецкую область в Мариупольскую

Президенту Украины Петру Порошенко предложили официально перенести областной центр Донецкой области в Мариуполь. Саму область предлагается переименовать в Мариупольскую. Текст соответствующей петиции размещён на сайте украинского лидера.
Автор петиции Александр Копачёв объяснил свою инициативу нелояльностью большинства жителей Донецка к украинскому государству.
Отметим, что на момент написания заметки петиция, размещённая 19 февраля, набрала 24 голоса из необходимых 25 тысяч. До завершения сбора подписей осталось 86 дней.
Напомним, летом 2016 года Порошенко предлагали переименовать Донецк в Степано-Бандерск.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени