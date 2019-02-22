"Спасибо за такого сына". Таксист вернул забывчивой пассажирке миллион рублей

Она записала обращение к его матери и пригласила женщину из Киргизии в гости в Дагестан.

Уроженец Киргизии, работающий в Москве таксистом, вернул пассажирке забытые в его машине паспорт и один миллион рублей. Женщина отблагодарила водителя и записала видеообращение с благодарностями к его родителям.

— Спасибо за такого хорошего сына, что дали такое хорошее воспитание, — заявила жительница Махачкалы, добавив, что молодой человек не только вернул пропажу, но ещё и отвез её в аэропорт.

Портал Super.kg выяснил, что таксист — 27-летний Нурсултан Кайназаров. Молодой человек рассказал, что крупную сумму у него оставили ночью 20 февраля, когда он подвозил женщину из аэропорта Домодедово. При этом деньги он заметил лишь спустя 12 часов. Всю ночь он работал и увидел сумку только у своего дома. Оставлять себе не хотел — считает, что по его поведению будут судить обо всём народе.