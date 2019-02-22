Под Липецком обнаружили кладбище недоставленных посылок — видео

Первоначальные подозрения, что их выкинули из проходящего поезда, не подтвердились.

В Липецкой области недалеко от Ельца местные жители обнаружили сотни недоставленных и вскрытых посылок. По их словам, поле ещё накануне было чистым. Все адресаты грузов являются жителями Краснодарского края, а большинство посылок было отправлено из КНР, пишет издание Lipetsk Media.

В пресс-службе регионального Управления федеральной почтовой связи заявили, что посылки выкрали из грузовика неизвестные.

— 21 февраля в ходе следования по маршруту Москва — Краснодар водитель наёмного автотранспорта, осуществлявший перевозку почтовых отправлений, остановился недалеко от Ельца в 23:30 в предназначенном для этого "кармане" на трассе М4. По возвращении к машине водитель обнаружил, что пломба сорвана неизвестными лицами, — цитируют журналисты заявление Липецкого отделения "Почты России".

Вызванные сотрудники полиции зафиксировали происшествие и совместно со службой безопасности предприятия пытаются найти злоумышленников. Всем, кто не получит свою посылку, будет возмещён ущерб.