"Президент 44". Обаму в соцсетях признали иконой стиля

По мнению пользователей, бывший американский президент выглядел очень модно в куртке со своим порядковым номером.

Экс-президента США Барака Обаму признали иконой стиля после того, как он появился на баскетбольном матче Национальной ассоциации студенческого спорта в чёрной куртке с вышитым числом "44" — его порядковый номер в череде американский лидеров. Матч, на котором присутствовал Обама, состоялся 20 февраля.

Как отмечает GQ, на бомбере нью-йоркской марки Rag and Bone вышили число по личному заказу экс-президента. Выход Обамы вызвал восхищение пользователей "Твиттера".

Good morning to President Obama’s “44” bomber jacket. The swaggiest thing about #BlackHistoryMonth to date. By far. pic.twitter.com/Q7sgTWyRwf — April (@ReignOfApril) 21 февраля 2019 г.

— Доброе утро президенту Обаме и его бомберу с номером "44", — написала активистка Эйприл Рейн.

Barack Obama's jacket erased my credit card debt, fixed my posture, charged my phone, cleared my skin, called my mom, emptied my inbox, prepped my meals for the week, canceled my free trials, cleaned my bathroom, and paid my rent. pic.twitter.com/OG9qBNtWve — Emmy Bengtson (@EmmyA2) 21 февраля 2019 г.

— Бомбер Барака Обамы стёр мою задолженность по кредитке, выровнял мою осанку, зарядил мой телефон, очистил мою кожу, позвонил моей маме, почистил мою почту, приготовил мне еды на неделю, отменил мои пустые испытания, убрал в моей ванной и оплатил моё съёмное жильё, — пошутила Эмми Бенгстон.

President Obama looking dripped out at the Duke & UNC game in his black bomber jacket with 44 stitched on the sleeve. We will never have another President with this much sauce. pic.twitter.com/cSih3qAv80 — #TheResistance (@SocialPowerOne1) 22 февраля 2019 г.

— Президент Обама выглядел невероятно модно в бомбере с числом "44" на рукаве, — написал пользователь под ником @TheResistance. — У нас больше никогда не будет президента с таким чувством стиля.

Основатель Rag and Bone Маркус Уэйнрайт заявил в интервью GQ, что даже не предполагал того, что Обама выйдет в куртке бренда на публику. По признанию Уэйнрайта, он считал, что президент, возможно, носит этот бомбер по выходным или ходит в нём дома.

Цена похожих бомберов на сайте марки составляет сейчас 595 долларов.