"Что-то хрустнуло". Россиянка отсудила 30 тысяч рублей у KFC за сломанный зуб

Полученных денег девушке хватит и на лечение, и на то, чтобы сгладить "моральные страдания": суд удовлетворил ее требования в полном объеме.

Жительнице Новосибирска удалось отсудить компенсацию у ресторана KFC, где прошлым летом она сломала зуб во время обеда. Женщина ощутила боль, когда откусила ломтик картошки фри. Видимо, кусочек оказался слишком пережаренный, и зуб, в котором до этого уже была пломба, не выдержал нагрузки. По словам посетительницы, она ощутила боль и поняла, что во рту "что-то хрустнуло".

— Что это конкретно, нельзя сказать, но что-то было такое твёрденькое, пережаренное. На кость это не было похоже, на камень тоже. Остаётся предположение, что это какая-то зажарка, —цитирует слова пострадавшей портал НГС.

О случившемся девушка уведомила администраторов заведения, а затем направилась в стоматологическую клинику узнать, во сколько обойдется лечение. Сибиряка предлагала ресторану возместить ей ущерб в добровольном порядке, не доводя дело до суда, но KFC такой сценарий не устроил.

В результате Центральный районный суд Новосибирска постановил взыскать в пользу посетительницы заведения 32 250 рублей. В эту сумму вошли предварительная стоимость лечения (16 500 рублей), компенсация морального вреда (5000 рублей) и штраф в размере 10 750 рублей, который компания обязана выплатить за то, что не удовлетворила требования клиентки в добровольном порядке.

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