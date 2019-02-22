Ford повержен. Названа самая популярная среди россиян иномарка

В первую тройку попали Rio, Solaris и Focus. Последний утратил пальму первенства впервые за долгое время.

Самой распространённой иномаркой в РФ стала Kia Rio, 752 тысячи экземпляров которой ездят по российским дорогам. Это следует из исследования специалистов портала "Автостат", которые привели данные на 1 января 2019 года.

На втором месте оказался ещё один "кореец" — Hyundai Solaris — 739,2 тысячи единиц. Тройку лидеров замыкает Ford Focus и 737,2 тысячи таких автомобилей. Хотя прежде долгое время именно этот автомобиль удерживал пальму первенства в России.

В топ-5 также попали Toyota Corolla (697,3 тысячи единиц) и Renault Logan (670,9 тысячи машин).

Места в десятке лучших достались Chevrolet Niva (613,6 тысячи авто), Volkswagen Polo (464,3 тысячи), Toyota Camry (424,6 тысячи), Daewoo Nexia (422 тысячи) и Skoda Octavia с 394,5 тысячи машин в России.

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