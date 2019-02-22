Места не осталось? Пермячка начала прибираться в квартире, забитой мусором

Пенсионерка из Перми, которая прославилась в соцсетях после публикации фото её квартиры, заваленной мусором под потолок, начала убираться. Об этом сообщает ИА "Местное время".
Чистить жильё женщины отказались даже волонтёры и сотрудники управляющей компании.
— После того как они что-то разбили и отравились, приходить стали реже. Последний раз были в прошлый четверг. Отказались убираться у меня, — рассказала пенсионерка.
Она стала самостоятельно выносить мусор из квартиры — по несколько пакетов ежедневно. У женщины грандиозные планы: она хочет сделать ремонт и добиться включения электричества и газа.
Напомним, ранее было опубликовано видео входа в квартиру женщины — на кадрах дверной проём забит мусором без возможности попасть внутрь.
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