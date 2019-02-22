Германия выдала России бизнесмена, похитившего 60 млн рублей у дольщиков

Германия выдала России учредителя и гендиректора строительной компании ООО "Экспресс" Валерия Марковкина. Бизнесмен обвиняется в хищении 60 млн рублей у дольщиков в Великом Новгороде. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— Сотрудниками российского Бюро Интерпола и ФСИН России экстрадирован в Москву Валерий Марковкин, обвиняемый в мошенничестве, — рассказала Волк.
По версии следствия, в 2015–2017 годы бизнесмен получил 60 млн рублей у граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома по улице Шимской в Великом Новгороде. Здание так и не было построено, а Марковкин ударился в бега. 26 апреля 2018 года он был объявлен в международный розыск, а в июле задержан в немецком Зенфтенберге.
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