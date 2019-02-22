Россиянам разрешат пользоваться бумажными ПТС и после появления электронных

Предполагается, что введение последних упростит оформление, страхование, техосмотр автомобилей.

Выданные до 1 ноября 2019 года бумажные паспорта транспортного средства (ПТС) будут действовать и после полного перехода на электронные версии. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что оформленные до 1 ноября 2019 года бумажные ПТС будут действительны до момента их замены собственником автомобиля на электронный вариант.

По данным системы электронных паспортов, в настоящий момент в России оформлено лишь 113 ЭПТС.

Напомним, Минпромторг предложил заменить бумажный ПТС электронным весной 2017 года. Электронные паспорта автомобилей стали действовать в РФ с 1 июля 2018 года. Отмечалось, что уже выданные бумажные ПТС продолжат действовать.