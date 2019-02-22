Путин: Россия — миролюбивое государство

Глава государства считает обеспечение безопасности граждан главным приоритетом и намерен и дальше укреплять обороноспособность страны.

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию миролюбивым государством, которое стремится к укреплению собственной стабильности. С такими словами он обратился к гостям на торжественном вечере по случаю Дня защитника Отечества в Кремлёвском дворце.

— Россия — миролюбивое государство. Мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению стабильности. Но понимаем, что современный мир сложный и противоречивый, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан остаётся приоритетом. Он заявил о намерении и дальше укреплять обороноспособность страны.

Напомним, 20 февраля президент РФ Владимир Путин в 15-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. В частности, российский лидер напомнил, что стратегия нашей страны не подразумевает превентивного ядерного удара.