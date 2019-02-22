Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества

Президент России Владимир Путин перед началом праздничного концерта в Кремле по случаю Дня защитника Отечества поздравил российских военных.
— Мы гордимся подвигами воинов. Сегодняшнее поколение солдат, матросов, офицеров достойно служит России. Наши воины верны славным традициям армии и флота, — заявил российский лидер.
Президент России подчеркнул, что российские военные готовы отдать за отчизну самое дорогое — жизнь.
Путин отметил, что День защитника Отечества многие десятилетия считается всенародным праздником.
Напомним, ранее президент России подписал указ о призыве на военные сборы россиян из запаса.
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