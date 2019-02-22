Суд на Сейшелах закрыл дело об изнасиловании российской журналистки

По словам адвоката пострадавшей, так вышло из-за отсутствия состава преступления по ходатайству защиты.

Сегодня, 22 февраля, суд на Сейшельских островах закрыли дело о жестоком изнасиловании российской журналистки Анны Карабаш, сообщает РИА "Новости". Ранее отмечалось, что женщину изнасиловали в пятизвездочном отеле, куда она приехала в пресс-тур в 2017 году.

— Увы, победила коррупция. Ищем возможность для аппеляции — ну и путь в международный суд по правам человека, — написала Анна на своей странице в Facebook.

Адвокат Елена Черновова, представляющая Анну Карабаш, рассказала, что уборщику, который напал на женщину в отеле, владельцы самой гостиницы наняли лучших юристов. Из дела пропали признательные показания нападавшего, не были представлены данные с камер, не было опрошен полицейский, допрашивающий насильника.

Ранее Лайф рассказывал, что на Анну Карабаш ночью напал уборщик гостиницы Six Senses Zil Pasyon. Мужчина был вооружён ножом, и его не остановило то, что женщина кричала и вырывалась. Сначала его взяли под стражу, однако отпустили под залог. Тогда он ворвался обнажённым домой к местной жительнице и снова находился за решёткой до сегодняшнего дня.

Сама Анна Карабаш собирает деньги на борьбу с отелями, в которых насилуют туристок и требует ответа от владельцев злополучной гостиницы.