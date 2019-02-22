Таможенник решил впустить польские яблоки за взятку и попал под стражу

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Таможенник решил впустить польские яблоки за взятку и попал под стражу

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Подозреваемого записали камеры видеонаблюдения, когда он снимал в банкомате своё вознаграждение.

Экс-уполномоченный специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Воронежской таможни обвиняется в получении 800 тысяч рублей от бизнесмена. Как сообщает СКР, взамен он позволил предпринимателю незаконно провезти из Белоруссии в Россию польские яблоки.

Деньги перечислялись на банковскую карту бывшего таможенника. Подозреваемый попал на видео в момент, когда снимал в банкомате своё вознаграждение. Вину он признал полностью, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Лайф писал, что начальника отдела ФТС подозревают в получении взятки размером $140 тысяч.

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