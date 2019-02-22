Беглов поручит всем структурам Смольного завести странички во "ВКонтакте"

По мнению врио главы города, присутствие в популярной соцсети позволит быстрее реагировать на обращения жителей.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал поспособствовать тому, чтобы все структуры власти были представлены во "ВКонтакте". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

— Те странички, которые открывают исполнительные органы власти и местного самоуправления в социальных сетях, дают возможность получить обратную связь с жителями нашего города, — считает врио главы Северной столицы.

По его мнению, благодаря присутствию в популярной соцсети власти смогут быстро отвечать на вопросы местных жителей. Также Беглов заявил о заинтересованности правительства города в развитии IT-индустрии и создании высокооплачиваемых рабочих мест для молодёжи.

Ранее сообщалось, что Беглов учредил спецприз для финалистов олимпиады ИТМО.