Беглов учредил спецприз для финалистов олимпиады ИТМО

В испытания интегрировали соцсети. Так заочный этап ЕГЭ проходит на базе "ВКонтакте".

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с ректором ИТМО Владимиром Васильевым отметил важность образовательных проектов IТ-направления, каким является олимпиада этого вуза. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В связи с этим Беглов отметил, что финалисты олимпиады получат дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

Отметим, что в испытания интегрировали соцсети. Так заочный этап ЕГЭ проходит на базе "ВКонтакте". Для финалистов олимпиады Александр Беглов учредил специальный приз. Финал должен состояться 7 апреля 2019 года.

Встреча Беглова и Васильева проходила в офисе "ВКонтакте".