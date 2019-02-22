Миллиардеру Роберту Крафту предъявлено обвинение в склонении к проституции

Правоохранители получили ордер и в настоящее время пытаются арестовать американского бизнесмена.

Владельцу футбольного клуба "Нью-Ингленд Пэтриотс" Роберту Крафту предъявлено обвинение в склонении к проституции. Об этом сообщает NBC 10 Boston.

Обвинение предъявлено по двум пунктам. Как считает следствие, попытки со стороны миллиардера осуществлялись в ходе двух визитов в массажный кабинет в штате Флорида. Правоохранители располагают записями с камеры видеонаблюдения.

— Мы категорически отрицаем, что господин Крафт занимался какой-либо незаконной деятельностью. Поскольку это юридический вопрос, дальнейших комментариев от нас не поступит, — заявил пресс-секретарь миллиардера.

#BREAKING: Patriots owner Robert Kraft charged with soliciting a prostitute in Florida, police confirm https://t.co/vSJG7N4cHo — NBC10 Boston (@NBC10Boston) February 22, 2019

Расследование, связанное с торговлей людьми, продолжается на протяжении месяцев и ведётся в отношении сотен мужчин.

По словам женщин, у них не было выходных — в год они "обслуживали" по полторы тысячи мужчин.

Напомним, в начале февраля принадлежащая Крафту футбольная команда выиграла в финале Супербоула, одолев соперников — команду "Лос-Анджелес Рэмс" — со счётом 13:3.