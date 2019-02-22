В России хотят запретить держать дома медведей, дельфинов и ядовитых пауков

Однако могут быть предусмотрены случаи, когда даже такие животные смогут временно стать домашними питомцами.

Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить держать в домашних условиях. Среди них крупные кошачьи, медведи, ядовитые пауки, скорпионы и дельфины. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, опубликованном на сайте правительства.

— В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, — говорится в документе.

В ведомстве также предусмотрели исключения, когда "запрещённые" животные могут временно оказаться разрешены. К примеру, дома можно содержать медведя или леопарда, если он был ранен и спасён, а вернуть его в среду обитания пока не представляется возможным.