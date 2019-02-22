Окровавленного мужчину нашли в багажнике автомобиля под Калининградом — видео

Во время полицейского рейда в Гурьевском районе Калининградской области сотрудники МВД нашли окровавленного мужчину в багажнике автомобиля. Видео произошедшего публикует "Вести-Калининград".
Похищенному оказали медицинскую помощь. Мужчина даже не подозревает, за что с ним так поступили. По его словам, неизвестные ударили его по голове, после чего он потерял сознание и очнулся уже в багажнике. Водитель и пассажир автомобиля задержаны, с ними работают оперативники.
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