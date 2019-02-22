Адвокат подал иск к "Аэрофлоту" из-за нехватки коньяка на борту

Мужчина отметил, что его ожидания от полёта в бизнес-классе не совпали с реальностью.

Адвокат Александр Зорин подал в Пресненский районный суд Москвы иск к "Аэрофлоту" о взыскании компенсации морального вреда.

В интервью Лайфу мужчина рассказал, что летел в бизнес-классе "Аэрофлота" в ОАЭ и рассчитывал выпить коньяка. Вскоре ему сообщили, что напиток закончился, хотя сам он якобы видел, как бутылку прятали бортпроводники. После разговора Зорину принесли вторую рюмку коньяка. Адвокат попросил дать ему бумагу — он хотел предложить авиакомпании загружать больше коньяка. Стюардесса давать бланк не хотела.

— Не давали ни коньяк, ни бланк, — сказал адвокат, отметив, что ему предложили выбирать из виски, джина или водки, а на вопрос, есть ли к джину тоник, ответили, что есть только спрайт.

Зорин обратился в авиакомпанию, где ему ответили, что существует статистическая практика по тому, сколько и каких напитков загружается на борт.

— Я посчитал, что меня за дурака держат. Общепринятая практика, что джин пьют с тоником, — пояснил адвокат.

На повторное письмо пассажир вновь получил ответ с отсылкой к статистике. Адвокат посчитал, что нарушено его право на информацию — на сайте перед покупкой билета не указаны ни количество напитка, ни ассортимент.

Зорин хочет, чтобы суд обязал авиакомпанию публиковать на сайте "достоверную информацию" о предлагаемых на борту напитках — что будет предложено, в каком количестве, будут ли ограничения. По его словам, он попросил о компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Дату первого заседания судья пока не назначила.

Ранее в США опоздавшие пассажиры подали к российскому авиаперевозчику иск на $3,6 миллиона. Также Лайф рассказывал, почему суды в России завалены исками к "Аэрофлоту".