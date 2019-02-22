А ты всё думаешь? Илон Маск взял ипотеку на $61 млн

Ежемесячный платёж миллиардера составит 180 тысяч долларов или почти 12 миллионов рублей.

Основатель SpaceX и руководитель Tesla Илон Маск взял ипотечные кредиты в банке Morgan Stanley на сумму в 61 миллион долларов, пишет Bloomberg. Видимо, для покупки пяти домов в Калифорнии предпринимателю, владеющему 21 миллиардом долларов (по данным Forbes), было легче взять кредит, чем выводить деньги из бизнеса.

Первый свой ипотечный кредит Маск взял на сумму в 17 миллионов долларов ещё в 2012 году, а недавно рефинансировал его, взял ещё 50 миллионов и прикупил ещё четыре особняка. Срок кредита Маска составит 30 лет, первые годы он будет платить по ставке в 3,5 процента годовых.

Агентство пишет, что сверхбогатые люди, среди которых Марк Цукерберг, Бейонсе и Джей-Зи и другие, берут недвижимость в ипотеку, потому что у них просто не хватает свободных денег, а кредит оказывается выгоднее, чем выводить средства из бизнеса. Также таким людям банки предлагают льготные условия кредитования.