"Обезумели из-за денег". Жительница Самары рассказала о конфликте на кладбище

По словам женщины, ей начали чинить препятствия ещё в морге: просто отказывались отдавать тело умершего.

Жительница Самары, которая накануне из-за конфликта с ритуальщиками привезла гроб с телом мужа к зданию мэрии, рассказала подробности инцидента.

В комментарии Лайфу Анна сообщила, что взялась похоронить гражданского супруга после того, как узнала, что больше никто из его родных и близких не заявил о намерении это сделать.

Она связалась с местным ритуальным агентством. Как ранее писал Лайф, там с неё попросили в общей сложности 50 тысяч рублей. Женщина решила найти более доступный вариант и договорилась с представителем другой организации, которая назвала сравнительно приемлемые цены.

В назначенный день похорон этот человек явился в морг со всеми нужными документами, однако ему отказались передать тело умершего.

— Произошла какая-то нештатная конфликтная ситуация, как мне объяснял потом главврач. Набежали какие-то люди, заявили, что они будут хоронить тело, представляясь друзьями. Сомнительные люди, — пояснила гражданская жена.

В конце концов, говорит она, всё-таки удалось забрать тело и привезти его на кладбище, но и там начались проблемы. Женщину и ритуальщика, с которым она согласилась работать, не пропускали к месту захоронения.

— Как можете не открыть ворота кладбища перед катафалком, вы вообще в своём уме или вы уже обезумели на этих деньгах все?! — возмутилась Анна.

Именно после этого она решилась на отчаянный поступок: привезла гроб с телом к зданию местной администрации.

Напомним, Лайф опубликовал видео, на котором видно, как неизвестные люди мешают копать могилу. В итоге умершего похоронили в деревне в 40 километрах от Самары.