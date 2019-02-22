"Умирает каждый второй". Кличко похвастался ростом смертности в реанимации

По мнению журналистки, глава украинской столицы просто не понимает о чём говорит, поэтому не видит своих ошибок.

Мэр Киева, в прошлом успешный боксёр Виталий Кличко выдал очередную нелепицу. В эфире телеканал NewsOne, рассказывая о здравоохранении в Киеве, случайно похвалился тройным ростом смертности в реанимации. Видео поделилась журналист Татьяна Высоцкая в Facebook.

— Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно, — заявил Кличко.

Он добавил, что в столичных больницах "поднимают уровень, спасают жизни".

Журналистка отметила, что мэр "повторяет заученные фразы, не вникая в суть". По её мнению, он попросту не осознаёт свои ошибки.

Совсем недавно Лайф делал подборку из 10 легендарных цитат мэра Киева.