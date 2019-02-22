"Умирает каждый второй". Кличко похвастался ростом смертности в реанимации

Мэр Киева, в прошлом успешный боксёр Виталий Кличко выдал очередную нелепицу. В эфире телеканал NewsOne, рассказывая о здравоохранении в Киеве, случайно похвалился тройным ростом смертности в реанимации. Видео поделилась журналист Татьяна Высоцкая в Facebook.
— Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно, — заявил Кличко.
Он добавил, что в столичных больницах "поднимают уровень, спасают жизни".
Журналистка отметила, что мэр "повторяет заученные фразы, не вникая в суть". По её мнению, он попросту не осознаёт свои ошибки.
Совсем недавно Лайф делал подборку из 10 легендарных цитат мэра Киева.
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