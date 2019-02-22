Швеция заявила о сближении российского Су-27 с самолётом ВС страны над Балтикой

ВС Швеции заявили, что российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолёту радиотехнической разведки в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Инцидент якобы произошёл в начале недели.

По данным военных, российский самолёт пролетел на расстоянии менее 20 метров от шведского. Министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио назвал этот инцидент неприемлемым.

Шведские власти и ранее заявляли о подобных случаях, однако Москва неоднократно отмечала, что все полёты российских военных самолётов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.