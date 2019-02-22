В Саратове обрушилась стена жилого дома 1877 года постройки

В центре Саратова обрушилась кирпичная кладка жилого дома, построенного в 1877 году, в результате никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областную прокуратуру.

— По предварительным данным, в двухэтажном жилом доме, построенном во второй половине XIX века, произошло частичное обрушение кирпичной кладки с улицы. В доме пять квартир, зарегистрировано 15 человек, проживают — 13, — говорится в сообщении.

На место выезжали представители районной администрации и МЧС, угрозы для жильцов нет. При этом ранее суд потребовал администрацию признать дом аварийным.