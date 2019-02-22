СМИ: США оставят в Сирии в общей сложности 400 военных

При этом американцы, которые обещали "полный вывод войск", уговаривают своих союзников из Европы разместить в арабской стране контингент в 1,5 тысячи человек.

Соединённые Штаты Америки собираются оставить в Сирии 400 военнослужащих, пишет Reuters.

Сообщается, что 200 человек будут служить на военной базе Эт-Танф в провинции Хомс, это в 23-х километрах от границы с Ираком. Ещё столько же разместят на северо-востоке страны в качестве миротворцев в рамках европейской миссии, которая предполагает участие от 800 до 1500 военных.

При этом накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила только о двух сотнях миротворцев, которые останутся в Сирии "на какое-то время".

Напомним, президент США Дональд Трамп в январе 2019 года объявил о начале вывода американских войск из Сирии. При этом он упомянул, что процесс этот может затянуться надолго.