Пациентка умерла после пластической операции в саратовской клинике

В больницу наведались следователи, а ведь они ещё не успели разобраться в обстоятельствах аналогичного случая, произошедшего в этих же стенах два года назад.

Пациентка клиники пластической хирургии скончалась в Саратове, пишет РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру. По предварительным данным, она умерла после операции.

Это произошло в больнице TerraSomnia в Октябрьском районе города. Следователи начали там проверку.

Стоит отметить, что два года назад эта клиника уже фигурировала в материалах похожего дела. Тогда там тоже умер пациент, и расследование до сих пор продолжается.

Кроме того, два дня назад ещё одна женщина пожаловалась в прокуратуру, что в этом медицинском учреждении ей нанесли травму во время процедуры.