Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии по 10 пунктам

Певцу R. Kelly предъявлены обвинения в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах по 10 пунктам. Как сообщает TMZ, девять из них затрагивают жертв в возрасте от 13 до 16 лет. По данным прокуратуры, всего пострадавших было четверо.

Источники портала сообщили, что музыкант планирует сдаться властям. По законам штата Иллинойс, максимальное наказание по обвинениям в сексуальном насилии составляет семь лет.

Напомним, о первых обвинениях 52-летнего певца стало известно в мае прошлого года. Тогда истцом стала 20-летняя американка, которая заявила, что познакомилась с R. Kelly после его концерта в Техасе, и их отношения длились около года, и за это время, по словам девушки, музыкант склонял её к нежелательной интимной связи, угрожал и унижал.