Родственник Малевича ответил Порошенко на слова об "украинском авангардисте"

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Родственник Малевича ответил Порошенко на слова об "украинском авангардисте"

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Внучатый племянник и биограф художника Казимира Малевича Станислав Богданов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об "украинской национальности" художника.

— Из-за того, что он в Киеве родился, даже в пригороде Киева, считать, что он украинский художник, — это просто нелепо, — заявил Богданов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он также отметил, что в Незалежной "и улицы переименовывают, и памятники открывают" для того, чтобы Малевича считали украинцем.

Напомним, ранее Порошенко в своём фейсбуке назвал художника представителем "украинского авангарда". Заявление президента "оценили" пользователи соцсетей и предположили, кто ещё из известных деятелей культуры может оказаться украинцем.

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